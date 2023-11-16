مدير الإدارة العامة لشرطة حماية الحياة البرية يشيد بمجهودات مكافحة المخدرات بولاية سنار

أشاد اللواء شرطة عصام الدين جابر حقار مدير الإدارة العامة لشرطة حماية الحياة البرية بالمجهودات العظيمة التي تضطلع بها إدارة مكافحة المخدرات بالولاية في الوصول للمحليات وتفعيل العمل المنعي والكشفي لدحر هذا الوباء الفتاك.

جاء ذلك لدى مخاطبته اجتماع اللجنة التنفيذية لمكافحة المخدرات بمحلية الدندر بحضور اللواء شرطة حافظ أبو البشر مدير إدارة المحميات بغرض التنسيق مع سلطات المحلية

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وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار وقعت عقد الشراكة بينها والمنظمة السودانية للحماية المدنية (مدد) لأجل تفعيل أعمال التوعية وسط مجتمع محلية الدندر، فضلا عن التنسيق مع سلطات المحلية في توفير المعينات الضرورية؛ الأمر الذي يسهم في خفض نسب التفشي٠

وعلى هامش الزيارة عقدت إدارة مكافحة المخدرات محاضرة توعوية حول درء هذا الوباء الذي أصبح من المهددات التي تستهدف عقول شريحة الشباب بالمجتمعات

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المكتب الصحفي لشرطة السودان