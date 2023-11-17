المباحث المركزية بالجزيرة:ضبط ١٢ متهما بسرقة أدوية شركة ينميد

نجحت المباحث المركزية بشرطة ولاية الجزيرة في توقيف ١٢ متهما قاموا بسرقة مخازن شركة ينميد للأدوية بالخرطوم وضبطت كمية من الأدوية المسروقة بعدد من المناطق بمدينة ودمدني تقدر قيمة المسروقات في البلاغ ب ٩ مليارات و٦٤ مليون جنيه.

*وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة)* أن المباحث المركزية تحت إشراف اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة ومتابعة مدير دائرة الجنايات ومدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية وبعد توفر معلومات دقيقة عن

هوية الجناة ومكان تخزين الأدوية المسروقة بعدد من المناطق بولاية الجزيرة، تم تحريك فريق بقيادة ضباط نجح في توقيف عدد ١٢ متهما وضبط كمية كبيرة من الأدوية المسروقة مدون فيها بلاغ ضد مجهول تحت المادة ١٧٤ إجراءات بالرقم ٧٠٩٧ بقسم شرطة الأوسط بورتسودان. هذا وقد تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهمين والمعروضات بدائرة الاختصاص وتم فتح بلاغ تحت المادة ١٤٤ إجراءات لصالح البلاغ بالرقم ٧٠٩٧ تحت المادة ١٧٤ بقسم شرطة الأوسط بورتسودان.

المكتب الصحفي لشرطة السودان