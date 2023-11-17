السودان يهدر الفوز على توجو بالتعادل

أهدر المنتخب السوداني نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالمجموعة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وتعادل منتخب السودان 1 / 1 مع ضيفه منتخب توجو في المباراة التي أقيمت في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة المؤهلة لتصفيات المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبادر المنتخب السوداني بالتسجيل عن طريق محمد عيسى في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، لكن كيفن دينكي أحرز هدف التعادل للمنتخب التوجولي في الدقيقة 43.

وكانت مباريات المجموعة افتتحت أمس الأربعاء، حيث تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية 2 / صفر على ضيفه منتخب موريتانيا، في حين تختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء منتخب السنغال مع ضيفه منتخب جنوب السودان، بعد غد السبت.

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