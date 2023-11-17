أهدر المنتخب السوداني نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالمجموعة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.
وتعادل منتخب السودان 1 / 1 مع ضيفه منتخب توجو في المباراة التي أقيمت في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة المؤهلة لتصفيات المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وبادر المنتخب السوداني بالتسجيل عن طريق محمد عيسى في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، لكن كيفن دينكي أحرز هدف التعادل للمنتخب التوجولي في الدقيقة 43.
وكانت مباريات المجموعة افتتحت أمس الأربعاء، حيث تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية 2 / صفر على ضيفه منتخب موريتانيا، في حين تختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء منتخب السنغال مع ضيفه منتخب جنوب السودان، بعد غد السبت.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يهدر الفوز على توجو بالتعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.