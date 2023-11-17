ليس مطلوباً من الحركات المسلحة ( خاصة جبريل ومناوي) ، ليس مطلوباً من هذه الحركات أكثر من مواقفها التي عايشها الشعب السوداني منذ توقيع اتفاقية سلام جوبا وحتي مؤتمرها الصحفي الذي عقدته مساء اليوم بمدينة بورتسودان ..

• هذه الحركات تتحرك وفق قدراتها وظروف قياداتها والبيئة الحاضنة لها حيث يتم حساب الكلمات والمواقف علي أسنة الرماح !!

• هذه الحركات قدمت الكثير للمشهد السياسي السوداني خاصة في خضم فترة التيه الديسمبري .. لم يخوضوا مع الخائضين ولم يجاملوا في أوقات سكت فيها من كان متوقعاً منهم الحديث وصمت من كان منتظراً منه الكلام !!

• ليس غريباً أن يكون موقف هذه الحركات هجيناً بين الموقف الضبابي .. والتفكير الضبابي !! .. هنالك فرق هائل عند علماء التفكير الاستراتيجي بين الموقف والتفكير الضبابي !!

• يعلم مناوي ويعلم جبريل ويعلم قادة الجيش السوداني أن هذه الحركات تتحرك في مساحة الممكن والمتاح .. ومن حكمة التعاطي مع تعقيدات الحرب أن يبقي قادة هذه الحركات وجنودها في منطقة الممكن لا المستحيل ..

• شكراً مناوي ..شكراً جبريل ..

• العين بصيرة .. والإيد قصيرة !!

الكاتب/ عبد الماجد عبدالحميد