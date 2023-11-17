في إطار تعزيز الشراكة بين المعمل القومي للصحة العامة ومعمل البحوث البيطرية وتنفيذا لبنود إتفاقية التعاون المشترك بين المعملين والتي تمت إجازتها بواسطة وزيري الصحة والثروة الحيوانية في 13 ديسمبر من العام الماضي، تم اليوم بمعامل البحوث البيطرية بمدينة ود مدني تسليم الدفعة الأولى من الفحص السريع لمرض البروسيلا والتي تم توفيرها عبر شراكات المعمل القومي للصحة العامة مع المعامل المركزية بسلطنة عمان.
وحسب التوصيات الصادرة من اجتماعات اللجان الفنية لمنصة الصحة الواحدة للسودان فإن هناك حوجة ماسة لتوفير الفحوصات المختبرية الخاصة بمرض البروسيلا عبر شركاء وزارة الصحة والثروة الحيوانية خاصة بعد تأثر الإنتاج المحلي للفحوصات بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية.
حيث أكدت كل من د. شاهيناز احمد بدري مدير معمل ستاك و د. خالدة عبد العزيز مدير معمل البحوث البيطرية بالانابة على أهمية تبادل الخبرات الفنية ومشاركة الموارد اللوجستية لرفع المقدرات التشخيصية مما يعزز من فرص الاكتشاف المبكر الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان.
هذا وستتواصل جهود إدارة المعملين ومنصة الصحة الواحدة في حشد الدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية وعدد من الشركاء لتوفير المزيد من الفحوصات للبروسيلا والأمراض المشتركة الأخرى.
يشار الي أنه تم تصنيف مرض البروسيلا (الحمى المالطية) من ضمن قائمة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ذات الأولوية القصوى في السودان لما له من تأثير كبير على صحة الإنسان ضمن الأمراض المسببة للحميات وينتقل للإنسان عبر الاحتكاك المباشر بالحيوان وتناول منتجاته من الحليب او اللحوم النيئة، وتطول فترة معالجته لشهور كما يؤثر على الإنتاج والانتاجية للقطيع القومي.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر معمل استاك ومعمل البحوث البيطرية يأمنا على أهمية تبادل الخبرات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.