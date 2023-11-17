معمل استاك ومعمل البحوث البيطرية يأمنا على أهمية تبادل الخبرات الفنية

في إطار تعزيز الشراكة بين المعمل القومي للصحة العامة ومعمل البحوث البيطرية وتنفيذا لبنود إتفاقية التعاون المشترك بين المعملين والتي تمت إجازتها بواسطة وزيري الصحة والثروة الحيوانية في 13 ديسمبر من العام الماضي، تم اليوم بمعامل البحوث البيطرية بمدينة ود مدني تسليم الدفعة الأولى من الفحص السريع لمرض البروسيلا والتي تم توفيرها عبر شراكات المعمل القومي للصحة العامة مع المعامل المركزية بسلطنة عمان.

وحسب التوصيات الصادرة من اجتماعات اللجان الفنية لمنصة الصحة الواحدة للسودان فإن هناك حوجة ماسة لتوفير الفحوصات المختبرية الخاصة بمرض البروسيلا عبر شركاء وزارة الصحة والثروة الحيوانية خاصة بعد تأثر الإنتاج المحلي للفحوصات بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية.

حيث أكدت كل من د. شاهيناز احمد بدري مدير معمل ستاك و د. خالدة عبد العزيز مدير معمل البحوث البيطرية بالانابة على أهمية تبادل الخبرات الفنية ومشاركة الموارد اللوجستية لرفع المقدرات التشخيصية مما يعزز من فرص الاكتشاف المبكر الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان.

هذا وستتواصل جهود إدارة المعملين ومنصة الصحة الواحدة في حشد الدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية وعدد من الشركاء لتوفير المزيد من الفحوصات للبروسيلا والأمراض المشتركة الأخرى.