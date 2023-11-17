رونالدو يقود البرتغال للفوز بثنائية ويواصل أرقامه القياسية

لعب الأسطورة كريستيانو رونالدو دورا في حفاظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 بعدما قاده للفوز على ليشتنشتاين (2-0).

ووقع صاحب ال38 عاما على أول أهداف المباراة، التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

واستطاع رونالدو الوصول إلى عاشر أهدافه في التصفيات، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو. كما عزز “الدون” رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات عبر وصوله إلى هدفه رقم 128 على مدار مسيرته الدولية، وذلك خلال مشاركته في 204 مباريات.

كما بلغ رونالدو 46 هدفا في 50 مباراة منذ بداية عام 2023، فيما صنع 12 مع النصر والمنتخب البرتغالي.

يذكر أن منتخب البرتغال ضمن التأهل إلى بطولة اليورو بتصدره المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، محققا 9 انتصارات في 9 جولات.

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