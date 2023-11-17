انعقاد الورشة التفاكرية للمنصات الدعوية لمحليات بكادقلي

كادقلي نظمت الإدارة العامة للشؤون الدينية بولاية جنوب كردفان الورشة التفاكرية حول المنصات الدعوية تحت شعار لا يؤثر إلا المتأثر ويأتي ذلك فى إطار سعى المؤسسة فى رسم وترسيخ المفاهيم الدعوية لمحليات بكادقلي الكبرى. وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية الشيخ بابكر محمد صالح ان الورشة استهدفت الأئمة والدعاة والمرشدات ورجالات الدين الإسلامي والمسيحى بجانب الادارة الاهلية والخيرين من اجل ارساء النقاش البناء الذي يصنع الرجل المستعد وبالقراءة يصنع الرجل الدقيق. واكد ان الغرض من الورشة الدعوية توسعة دائرة المشاركة المجتمعية لتقوية ما حواه الإسلام من معرفة وتمليك الدعاء مفاهيم أساسية تتعلق باستراتيجيات الدعوة وتغيير الخطاب الدعوى الذي يلامس قضايا الوضع الراهن من غير تقليد. من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية كادقلي الحاج يوسف إبراهيم شمشم، اكد رعايته لما يحقق روح الطمأنينة والتماسك المجتمعي وفق القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية لتعزيز السلام المجتمعي. وقال ان الورشة تؤكد مدى الاهتمام بأمر الدعوة كركيزة أساسية لحكم محلي راشد تسوده روح الشفافية والعدالة، لافتا الى ان حكومة المحلية تمضي بخطى ثابتة لتثبيت أركان البلاد بالترابط والإخاء الصادق. سونا

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