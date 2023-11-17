وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الخاصة والأهلية والأجنبية القائمة بالولايات التي تعاني من ويلات الحرب بفتح مكاتب إدارية لها بالولايات الآمنة، تسهيلاً للطلاب في استخراج شهاداتهم الجامعية والإفادات، وليكون نقطة اتصال بين هذه المؤسسات والطلاب وأسرهم. ونقل د. عاصم محمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي توجيهات بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمديري هذه المؤسسات بضرورة فتح مكتب إداري واحد على الأقل لكل مؤسسة في الولايات غير المتأثرة بالحرب حرصاً من الوزارة على استمرار العملية التعليمية بالبلاد، وتسهيلا لانسياب العمل الإداري في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد. كما نوه إلى أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات فتحت مكاتب للتوثيق في كل من جامعتي الجزيرة بود مدني والبحر الأحمر ببورتسودان، كما فتحت الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي مكتباً للمتابعة بولاية سنار. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية بفتح مكاتب إدارية بالولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.