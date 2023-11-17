حكت المذيعة السودانية اللامعة نجمة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة شهد المهندس, قصتها مع قطتها الصغيرة “نالا” التي تملكها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن القصة التي سردتها المهندس كانت خلال أزمة نفسية مرت بها قبل عدة سنوات, أجبرتها على التخلي عن “نالا”.
وتابعت: تركت “نالا” الصغيرة تعيش في منزل آخر وبعد أن تخطيت الحالة التي أعيشها ذهبت للمنزل الذي تعيش فيه القطة, وتفاجأت بأنها تحولت من قطة وديعة إلى أسد مفترس.
وأكدت المذيعة الحسناء بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن أزمتها النفسية انعكست سلباً على القطة التي أصبحت تحمل سلوك عدواني ضد الجميع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيعة الحسناء شهد المهندس تحكي قصة قطتها “نالا” التي تحولت من قطة وديعة إلى أسد مفترس بسبب أزمة نفسية مرت بالمذيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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