أشعلت فتاة سودانية مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد أن تمت مشاركته بشكل كبير على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفتاة وهي ترتدي أزياء مثيرة تتمايل في الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالفاضحة.
جمهور مواقع التواصل انقسم ما بين منتقد ومهاجم وما بين متغزل في الفتاة التي وصفها المتغزلون بالحسناء وشبهوها بنجمة السوشيال ميديا أمنية شهلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص الفاضح بأزياء مثيرة للجدل داخل منزلها على أنغام (واي انا) والجمهور يشبهها بالحسناء شهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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