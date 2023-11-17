ضرب راعي سوداني أروع الأمثال في الوفاء والتضحية والرجولة والبسالة وذلك بموقف قوي له تجاه “حلال” كفيله الذي يعمل معه بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراعي السوداني مع كفيله السعودي الذي أمسكه من يده وهو فخور به.
ووفقاً لما أورد النشطاء فإن الراعي السوداني دافع ببسالة عن (حلال) كفيله ضد مجرمين حاولوا سرقتها, وتصدى لهم الشاب بقوة ومنعهم من أخذها رغم تعرضه للطعن بالسكين.
وأكد ناشرو المقطع وفقاً لما نقل عنهم محرر موقع النيلين أن الكفيل قام بإهداء الراعي السوداني (حلال) وسيارة وسط حضور المئات الذين هتفوا مشيدين بموقفه البطولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. راعي سوداني بالسعودية يدافع ببسالة عن (حلال) كفيله ضد مجرمين حاولوا سرقتها ويرفض تركها رغم تعرضه للطعن وكفيله يكرمه ويهديه (حلال) وسيارة وسط حضور المئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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