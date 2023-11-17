تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتيات سودانيات يقتحمن حفل “ربابة” بإحدى الحدائق بالسودان. الفتيات قدمن فاصل من الرقص المثير وهو ما أجبر الرجال على التدافع ورمي أموال النقطة بكميات كبيرة طائلة وسط سخرية جمهور مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتيات سودانيات يقتحمن حفل “ربابة” رجالي ويقدمن فاصل من الرقص المثير ويجبرن الرجال على التدافع ورمي أموال النقطة بكميات طائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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