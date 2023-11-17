محمد الامين كشف نشطاء على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان عن آخر رسالة صوتية للفنان السوداني الراحل محمد الأمين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الرسالة بعثها الفنان الكبير والملقب بالباشكاتب الذي رحل الأسبوع الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض لإبن خالته. وقال ود الأمين في رسالته لإبن خالته: (كنت أتمنى أزور أبوي ود مدني وأشكو له البرهان وحميدتي). وتمنى الراحل أن يعود السودان كما كان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. آخر رسالة صوتية للفنان الراحل محمد الأمين قبل أيام من وفاته يتحدث فيها مع أحد أقاربه (كنت أتمنى أزور أبوي ود مدني وأشكو له البرهان وحميدتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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