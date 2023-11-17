شاهد بالصور.. نسرين طافش بإطلالة كلاسيكية متميزة في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.
وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة كلاسيكية متميزة، واعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.
وظهرت نسرين طافش، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل “كسر عظم”، و”تحت الرماد” الذى أصبح اسمه “مسار اجباري” إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم “الأوف سيزون”.
ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم “أخى فوق الشجرة” والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية “كوليت” التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل “أخى فوق الشجرة” ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم “نادى الرجال السرى” الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.
صدى البلد
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