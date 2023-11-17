نهر النيل .. بالصور حملات منعية كبيرة ومتواصلة تنتظم كافة محليات الولاية

تواصل شرطة ولاية نهرالنيل جهود العمل المنعي التي إنتظمت كافة محليات الولاية إنفاذا للخطة الإطارية وبتنسيق محكم مع بقية القوات النظامية.

ففي منطقة قبقبة بمحلية أبوحمد أسفرت الحملة المنعية عن ضبط كميات كبيرة من الخمور ورأس من مخدر البنقو و30 فتيل من شراب DM ذو الإستخدامات الإدمانية كما تم توقيف 7 متهمين وإزالة 13 راكوبة عشوائية.

وفي معبر أبوحمد تمكنت القوة العاملة من خلال الرصد والملاحظة من توقيف متهمان إثنان عثر بحوزتهما على مبالغ مالية “500” الف جنيه و7 هواتف من ماركات مختلفة وكمية من الملابس وبالتحري معهما أقرا بسرقتها من ولاية الخرطوم ليتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهما بقسم شرطة مدينة أبوحمد.

وجاءت أبرز الإنجازات الأمنية لشرطة محلية أبوحمد في تمكنها من توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات بمنطقة الزومة وبحوزته 25 راس من مخدر البنقو ومسدس مطاطي و3 طلقات ومبلغ 900 الف جنيه حيث اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة الشريك.

أما محلية بربر فقد شهدت عملا منعيا مشتركا بين مباحث شرطة المحلية وفرعية مكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط كميات من الكريمات ومستحضرات التجميل المحظورة قانونا وجرى توقيف 8 متهمين بتعاطي المخدرات “حرقة / بنقو”

كما نفذت شعبة مباحث المحلية حملة منعية على مربعات 17/16/15 ومنطقة القيقر أسفرت عن ضبط كميات من الخمور محلية الصنع بالإضافة لتوقيف أحد المطلوبين في بلاغ تسبيب الأذى الجسيم كان قد أخفى نفسه بعد أن قام بطعن المجني عليه.