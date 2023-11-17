ترتيبات لمعالجة قضايا الأطفال فاقدي السند وتأمينهم بالجزيرة

بحث الاجتماع المشترك بين الإدارة العامة للرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة ومستشفى الأطفال بمدني مساء أمس، برئاسة الأستاذة حنان يوسف حامد مدير إدارة الرعاية الإجتماعية وبحضور المدير الإداري لمستشفى الأطفال ومولانا محمد بدوي وكيل نيابة الطفل والنقيب شرطة أحمد المصطفى مدير شرطة حماية الأسرة والطفل، قضايا الأطفال فاقدي السند الإجتماعي وسلامة إجراءات دخول الأطفال فاقدي السند مستشفى الأطفال ومتابعتهم والتحويل من المستشفى لدور الرعاية الخاصة بهم. كما ناقش الإجتماع أوضاع الأطفال وتأمينهم في ظل الظروف الحالية. سونا

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