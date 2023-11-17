تنفذى شيكان: 9,871 أسطوانة غاز حصة المحلية للطهي بسعر 9,000 جنيه

عقد برئاسة محلية شيكان الإجتماع الموسع لآلية توزيع المواد البترولية (غاز الطهي والوقود) برئاسة الأستاذ عبدالناصر عبدالله محمد المدير التنفيذي لمحلية شيكان بحضور الأستاذ إبراهيم هدي محمد مفتش شؤون الرئاسة رئيس اللجنة ومدير إدارة التجارة والتموين ومقرر الآلية الأستاذة سالي حمد السيد وعدد من مدراء والوحدات الإدارية والأجهزة النظامية وأعضاء اللجنة.

هذا وقدم الأستاذ إبراهيم هدي رئيس اللجنة تقريرا مفصلاً عن إستلام وتوزيع الغاز موضحا بأن المحلية استلمت عدد (9500) اسطوانة غاز طهي لكافة الوحدات الإدارية مشدداً حرصه لإيصالها الى المواطنين عبر المعايير التي وضعت للمزيد من الشفافية والعدالة.

وأضاف هدي سيتم توزيع الحصة موضحا بان الكميات التي وصلت هي بزيادة كبيرة عن الحصة الماضية ومخصصة للأحياء والمطاعم والكافتريات العاملة بالسوق الكبير.

وقال إن الأحياء التي لم يوجد بها وكلاء سيتم التوزيع بواسطة الشركات مباشرة، واشار الى ان التسعيرة بصورة رسمية صادرة من وزارة المالية بمبلغ (9,000) جنيه للاسطوانة الواحدة شاملة قيمة الترحيل وهامش الربح الخاص بالوكيل.

الاستاذة سالي حمد السيد مدير إدارة التجارة والتموين بمحلية شيكان مقررة لجنة توزيع الموارد البترولية قالت تم توزيع الغاز الى الشركة الوطنية وشركة النحلة وتم تقسيمها على الأحياء والمطاعم والكافتريات ومحلية شيكان وسوق محصولات الأبيض بنسب متفاوتة لتغطية نسبة كبيرة تجاوزت النسبة الماضية، وأكدت على التنسيق التام والمحكم بين اللجان والجهات الرقابية على التوزيع.

من جانبه قدم الأستاذ رامي محمد عامر تقريراً مفصلاً عن الوقود (جازولين وبنزين) وأوضح من خلاله بأن الحصة التي وصلت بزيادة كبيرة من الحصة السابقة وتم تخصيصها للمواصلات الداخلية من حافلات والتكسي بواقع (16) جالون جازولين للحافلة الواحدة و(تفويلة) للامجاد والتاكسي الداخلي من البنزين.

وقال إن هناك رقابة وخطة محكمة في عمل التوزيع بالمواقف عبر شعبة المواصلات والتزويد عبر الكروت الصادرة من المحلية، مضيفا إن الهدف منها هو الإحكام والضبط لعدم الازدواجية وتكرار التزويد بالوقود مناشداً المواطنين وأصحاب المركبات الالتزام بالتعرفة المحددة وهي (300) جنيه للحافلة و (400) جنيه للامجاد بكل الخطوط داخل مدينة الأبيض، مبينا سعر جالون البنزين الواحد (7.690) جنيه وسعر جالون الجازولين (6.900) وتتم هذه التسعيرة عبر وزارة المالية.