والي الخرطوم: المواطن أوقد نار الطعام لمواجهة من أوقد نار الحرب

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن التكية قيمة إجتماعية أصيلة وعريقة في المجتمع السوداني وأن الحرب رغم مرارتها أظهرت معدن الشعب السوداني.

وحيا الوالي، لدى وقوفه اليوم في تكية الثورة الحارة (21) بحضور المدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى، القائمين على المبادرة الذين وفروا وجبات للمواطن في ظل ظروف صعبة للغاية إذ فقد أغلب المواطنين مصادر رزقهم واصبحوا محتاجين للدعم والوقوف معهم، مؤكداً تشجيع الولاية لمثل هذه المبادرات وتكاتف مواطني الأحياء الذين أوقدوا نار الطعام في مواجهة الذين أوقدوا نار الحرب.

وتعهد بتقديم دعم شهري للتكية إعتباراً من اليوم باعتبارها تسد فجوة كبيرة وتقف على أحوال المحتاجين، كما تعهد بأن لا ينقطع عمل التكايا.

المشرف على تكية الحارة (21) عادل عبد الصادق أبوزيد تقدم بجزيل الشكر والعرفان لوالي الخرطوم لوقوفه على الخدمة التي تقدمها التكية بعد أن نما إلى علمه تعثر التكية وحاجتها للدعم، مشيداً بتعهد الوالي بدعم التكية حتى لا يتوقف نشاطها وقراره بتوفير المدد بشكل عاجل إعتباراً من اليوم وبشكل ثابت ومستمر.