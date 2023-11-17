مدير المركز القومي لأمراض القلب يزور قسم القسطرة بمجمع عطبرة الطبي

أعلن دكتور صلاح الباشا إستشاري القلب مدير المركز القومي لأمراض وجراحة القلب، أعلن عن عدد من البشريات لدعم قسم قسطرة القلب بمجمع عطبرة الطبي.

وقال د. الباشا، خلال زيارته لقسم القسطرة القلبية بمجمع عطبرة الطبي اليوم، (إن ما تم من عمليات يعتبر إنجازاً كبيراً في ظل الظروف الراهنة، خاصة في وجود إختصاصيين مميزين استطاعوا إجراء عمليات دقيقة لعدد كبير من المرضى بنجاح منقطع النظير).

كما أمن مدير المركز القومي لأمراض وجراحة القلب على توفير كافة النواقص لإستمرار الخدمة للمرضى، خاصة المستهلكات الخاصة بعمليات القلب من قساطر ودعامات، وكافة معينات التدخل التشخيصي والعلاجي، مشيداً بعمليات تركيب منظم ضربات القلب لعدد من المرضى، واعداً بتوفيرها لمعالجة مشكلة العدد الكبير من المرضى المشخصين والذين ينتظرون دورهم لإجراء عمليات تركيب منظم ضربات القلب، إضافة إلى توفير جهاز برمجة تلك المنظمات بالمركز.

من جانبه، رحب دكتور أبوبكر تاج السر طه، المشرف على القسم، بالزيارة ووصفها بالمهمة، مشيراً إلى أن مجمع عطبرة صار قبلة للمرضى من كل أنحاء السودان، مبيناً أن دعم مركز القلب بالسودان للقسطرة بمجمع عطبرة أسهم في تخفيض نفقة العلاج للمرضى، موضحاً بأن مستهلكات عمليات القلب مكلفة جداً مالياً ويتم إستيرادها بأسعار عالية من السوق العالمي.

وشكر د. طه الدكتور الصادق عسكر إستشاري القلب لدوره الكبير في استمرارية العمل وإشرافه وتدريبية للكوادر العاملة.

الجدير بالذكر أن القسطرة القلبية بمجمع عطبرة واصلت إجراء العمليات بصورة منتظمة في الفترة الماضية بواسطة فريق من الأطباء متخصص في هذا المجال من المركز الولاية.