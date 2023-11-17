والي الخرطوم يفتتح أسواق البيع المخفض المتنقلة

إفتتح والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم أسواق البيع المخفض المتنقلة التي نفذتها شركة الخرطوم للأمن الغذائي أحد أذرع الولاية لخلق توازن في أسعار السلع الأساسية بطرحها للمواطن بأسعار أقل من أسعار السوق، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية كرري وجمع غفير من المواطنين.

وقال الوالي إن هذا النشاط كان سارياً قبل الحرب وللشركة مراكز وزبائن كانوا يتسوقون منها لأفضيلة أسعارها مقارنة مع أسعار السوق وتم إستتئناف نشاطها اليوم في ظل تعقيدات الحرب التي تعيشها ولاية الخرطوم ومع ذلك فإن التجربة قابلة للتطور بخلق شراكات مع الصناع والمزارعين وكافة المنتجين بتوفير سلع تباع مباشرة للمواطن بغرض تقليل التكلفة وخفض الأسعار.

ووجه الوالي بخفض الأسعار إستجابة للطلب الكبير من المواطن وإدخال سلع جديدة الغاز، علاوة على زيادة كميات السلع التي عليها طلب عالٍ كالسكر والبصل والتي نفدت كمياتها بعد ساعات من بداية السوق، كما وجه بتوسيع الإنتشار الجغرافي، مضيفاً (سنترك للمواطن تقييم نوعية السلع والأسعار).

سعد ابراهيم مدير شركة الخرطوم للأمن الغذائي المكلف قال إن الأسواق ستشمل كل الأحياء في المناطق الآمنة وسيتم إعلان المواطنين بإستمرار عن زمان ومكان الأسواق، مؤكداً أن توجيهات الوالي بخصوص خفض الأسعار سيكون واحد من سياسات الشركة الأساسية.