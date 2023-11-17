قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأنها ترحب بقرار حكومة السودان بالإنهاء الفوري لعمل بعثة يونيتامس في البلاد وهذا القرار يفتح الباب واسعاً أمام حل سياسي تقوده القوى الوطنية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: نرحب بقرار حكومة السودان بالإنهاء الفوري لعمل بعثة يونيتامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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