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الهادي ادريس والطاهر حجر وحافظ: هذا الموقف يمثل من أعلنه وحده لا غير..!

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Asma Osman 0 تبليغ

قال رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر ونائب رئيس التحالف السوداني حافظ عبد النبي في بيان مشترك:

– تابعنا باستغراب انعقاد مؤتمر صحفي في بورتسودان باسم مسار دارفور نؤكد بأننا لم نفوض أحدا للمشاركة أو الحديث باسمنا وغير معنيين بمخرجاته.

– إعلان المشاركون في المؤتمر الصحفي انحيازهم لأحد طرفي الصراع يخالف ما توافقنا عليه منذ بدء الحرب وعليه فأن هذا الموقف يمثل من أعلنه وحده لا غير.

– نعلن رفضنا القاطع لجر إقليم دارفور لحرب أهلية يسعى لها دعاة الفتنة لأجندة سياسية تخدم الأهداف الخبيثة لفلول النظام البائد.

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الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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