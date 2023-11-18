الهادي ادريس والطاهر حجر وحافظ: هذا الموقف يمثل من أعلنه وحده لا غير..!

قال رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر ونائب رئيس التحالف السوداني حافظ عبد النبي في بيان مشترك: – تابعنا باستغراب انعقاد مؤتمر صحفي في بورتسودان باسم مسار دارفور نؤكد بأننا لم نفوض أحدا للمشاركة أو الحديث باسمنا وغير معنيين بمخرجاته. – إعلان المشاركون في المؤتمر الصحفي انحيازهم لأحد طرفي الصراع يخالف ما توافقنا عليه منذ بدء الحرب وعليه فأن هذا الموقف يمثل من أعلنه وحده لا غير. – نعلن رفضنا القاطع لجر إقليم دارفور لحرب أهلية يسعى لها دعاة الفتنة لأجندة سياسية تخدم الأهداف الخبيثة لفلول النظام البائد. الجزيرة – السودان

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