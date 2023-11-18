أمينة الشئون الإجتماعية بالشمالية تتفقد مراكز إيواء الوافدين بمحلية مروي

تفقدت الأمين العام للشئون الإجتماعية بالشمالية الأستاذة منال مكاوي برفقة منسق مشروع الحماية بجمعية الهلال الاحمر السوداني بالولاية الأستاذة لبنى فتح الباب عدداً من مراكز إيواء الوافدين بمحلية مروي بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذة سمية حسين واللجنة العليا لحصر وإيواء الوافدين بالمحلية وأمين الشئون الإجتماعية بالمحلية الأستاذة منى حوي النبي ومشرف الهلال الأحمر مدير مشروع الحماية الأستاذ أحمد مدثر ومتطوعي طوارئ الهلال الأحمر بالمحلية. وتم خلال الزيارة تقديم وجبة غذائية من مشروع الحماية بجمعية الهلال الأحمر لعدد من مراكز إيواء مدينة كريمة بجانب زيارة مركز إيواء ذات النطاقين بمروي للتعرف على احتياجات الوافدين والوقوف على اليوم العلاجي للجنة الطبية للهلال الأحمر بالمركز. كما عقد الوفد إجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن المحلية واللجنة الفنية لقضايا الهجرة والإتجار بالبشر برئاسة المدير التنفيذي للمحلية. وامتدحت أمين الشئون الإجتماعية بالشمالية مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية وجمعية الهلال الأحمر والمنظمات الطوعية والخيرين في دعم وتوفير إحتياجات الوافدين. بدورها أكدت المدير التنفيذي للمحلية في تصريحات لـ(سونا) علي أهمية الزيارة في التعرف على القضايا والإحتياجات التي تهم الوافدين عن قرب والعمل على حلها، وأثنت على مجهودات الدعم والإسناد لمشروع الحماية بالهلال الأحمر. هذا وتفقد الوفد في ختام زيارته للمحلية حي دار السلام بكريمة ووقف على مشروع المساحات الصديقة للأطفال وبرنامج التثقيف الصحي والتوعية وتوزيع مواد غذائية لعدد (25) أسرة من الأسر المستفيدة من مشروع حماية اللاجئين والمهاجرين بجانب البرنامج الترفيهي للمتطوعين بكريمة. سونا

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