وزير الإنتاج بالنيل الأبيض يؤكد استمرار مكافحة الطيور بالمشاريع الزراعية

أكد المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الأبيض إستمرار مكافحة الطيور في المناطق الزراعية بالولاية.

وقال عثمان إنه قد تم مكافحة خمسة عشر موقعاً بما يعادل ١٢٠٠ هكتار.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع الزراعية المطرية بالمنطقة الغربية للوقوف على مستوى إنتاج محاصيل الموسم الزراعي الصيفي، وشملت الزيارة المشاريع الزراعية بمناطق جباير، إحيمر، المقينص، أم عقارب، غرب الدقجه ومشروع إنتاج التقاوى.

وأشار الوزير إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير الآليات الزراعية لتطبيق الحزم التقنية والتوسع في الصناعات الزراعية التحويلية وتحقيق سلسلة القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية.

المهندس عبد الله صالح مدير الإدارة الزراعية العامة، أكد دعم المزارعين بوسائل الإنتاج وتبنى إنتاج التقاوى ومشروعات رفع الانتاجية.

من جانبه، ثمن المهندس الماحي مصطفى مدير إدارة الزراعة المطرية الجهود التي بذلها المزارعون في تطبيق الحزم التقنية رغم ضعف معدلات الأمطار وقال: (إن قطاع الزراعة المطرية من القطاعات الزراعية المهمة التي تساهم في توفير الأمن الغذائي وتحريك الصناعات ودعم الصادر).