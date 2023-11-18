التأمين الصحي بالنيل الأزرق يتسلم حصته من العلاج المجاني

تسلم التأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق اليوم من الإمدادات الطبية حصة من المنح والعلاج المجاني.

يأتي ذلك في إطار المجهودات المشتركة بين الصندوق القومي للتأمين الصحي والصندوق القومي للإمدادات الطبية الرامية إلى توفير الخدمات الطبية والأدوية للأقاليم والولايات.

وأوضحت د. ثريا عباس مدير الخدمات الصحية بفرع الإقليم، في تصريح لـ(سونا)، أن الأدوية تمثلت في علاج الملاريا المجاني والمحاليل الوريدية ومستهلكات لمركز السكري بجانب (كوارتم) بكميات جيدة من شأنها أن تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في تلقي خدمات العلاج بمراكز التأمين الصحي المباشرة.

وأعربت د. ثريا عن تقديرها لشركاء العمل الصحي وسعيهم المستمر لتوطين الخدمات.

من جانبه، أكد د. صدام المنتصر مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالإقليم إستمرارية التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار وتواصلها بين الصندوقين لخدمة مواطني الإقليم.

فيما أشاد د. ابوبكر الصديق عوض مدير التأمين الصحي بالإقليم بالحصة ووصفها بأنها خطوة في إطار سعي الصندوق لتوفير الدواء للمستهدفين ورفع المعاناة عن كاهل مواطني الإقليم.

ولفت إلى سعي الصندوق في حل أزمة الديون عبر جهد اللجنة المشتركة مع ديوان الزكاة إنعكاسها على خدمات التأمين الصحي بسبب الحرب وتداعيات الأحداث بالجهد المقدر لكافة الأطراف ذات الصلة.