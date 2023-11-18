لجنة تأسيس المرحلة المتوسطة بجنوب كردفان تقف على أحوال المدارس

قامت اللجنة العليا لتأسيس المرحلة المتوسطة المكونة بقرار يحمل الرقم (٦١) من وإلى الولاية محمد ابراهيم عبدالكريم بزيارة تفقدية لمحلية الريف الشرقي التابعة لولاية جنوب كردفان للوقوف على جاهزية المدارس المختارة لإستيعاب طلاب المرحلة المتوسطة ذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم الاتحادية الخاص بنقل تلاميذ المرحلة الابتدائية الولايات المتأثرة بالحرب والحاقهم بالمرحلة المتوسطة.

واكدت الاستاذة امال ادريس الزيبق المدير العام لوزارة التربية والتوجيه ان الهدف من الزيارة الوقوف والاطمئنان على مدى جاهزية وامكانية فصل المدارس المختارة وكيفية تأهيل البنى التحتية لها.

وأعلنت آمال بأن العام ٢٠٢٤ يكون عام لتأسيس المرحلة المتوسطة كمشروع لنهضة التعليم.

من ناحيته اكد المدير التنفيذي لمحلية الريف الشرقي بريمة جنقول استعداد المحلية بتجهيز المواقع المختارة وتهيئة البيئة لاستقبال الطلاب. لافتا إلى جملة من التحديات التي تتعلق بتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين داخل المدارس علاوة على إكمال النقص في الفصول المضافة وامكانية تهيئة بيئتها.

وأبدى ترحيبه بقرار الوالي الخاص بتوظيف الرسوم المتحصلة من قبل التلاميذ بعد قرار وزير التربية والتعليم الاتحادية بنقل الطلاب إلى المرحلة المتوسطة نتيجة للاوضاع الامنية.