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الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تعيين وزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان

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Asma Osman 0 تبليغ

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تعيين وزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.

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الشرق للأخبار

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MO Nasa

MO Nasa

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