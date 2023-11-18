الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تعيين وزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تعيين وزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان. الشرق للأخبار

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