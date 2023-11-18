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واصفاً الشعب السوداني بـ”الكرم والضيافة التي لا مثيل لها” مع التأكيد على أن السودان سيستعيد سلامه ووئامه قريباً..
السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيقاد” ورقني قبيهو يعلن تضامنه مع الشعب السوداني. مرفقاً أغنية “أنا إفريقي.. أنا سوداني”، داعياً الجميع للاستماع إلى “العمل المذهل”.
الشرق للأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير الايقاد يعلن تضامنه مع الشعب السوداني. مرفقاً أغنية “أنا إفريقي.. أنا سوداني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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