سكرتير الايقاد يعلن تضامنه مع الشعب السوداني. مرفقاً أغنية “أنا إفريقي.. أنا سوداني”

واصفاً الشعب السوداني بـ”الكرم والضيافة التي لا مثيل لها” مع التأكيد على أن السودان سيستعيد سلامه ووئامه قريباً..

السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيقاد” ورقني قبيهو يعلن تضامنه مع الشعب السوداني. مرفقاً أغنية “أنا إفريقي.. أنا سوداني”، داعياً الجميع للاستماع إلى “العمل المذهل”.

الشرق للأخبار