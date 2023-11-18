الدعم السريع يدمر جسر خزان جبل أولياء بالخرطوم

أصدرت القوات المسلحة السودانية بياناً صباح السبت جاء فيه: مواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، تسبب القصف المدفعي من قبل المليشيا المتمردة الإرهابية على مواقعنا بجبل أولياء فجر اليوم في تدمير جسر خزان جبل أولياء. الخزي والعار للمرتزقة والمتمردين. مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية

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