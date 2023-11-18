شاهد بالصور.. أيتن عامر تتألق بإطلالة جريئة كاجوال

ايتن عامر ظهرت ايتن عامر من كواليس تصوير أحدث اعمالها، بإطلالة كاجوال جريئة وبألوان مبهجة. حيث شاركت الفنانة ايتن عامر، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكشفت الفنانة آيتن عامر، تفاصيل مشاركتها في فيلم درويلة، معقبة: «أشارك في الفيلم بدور فتاة مثابرة وعنيدة وتسعى لتحقيق هدفها». وقالت آيتن عامر خلال حوارها مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، إن المشاركة في فيلم درويلة، إضافة لي ومشاركتي مختلفة فيه، كما أن الفيلم مميز وسيكون مناسب لجميع الفئات. وتابعت آيتن عامر: سأقوم بجسيد دور فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه. صدى البلد

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