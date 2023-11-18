القبض على 5 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

قررت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 أشخاص، لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة. قالت الداخلية في بيان، اليوم السبت: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار في المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق». المصري اليوم

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