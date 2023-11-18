مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بمنطقة الهرم

لقي شاب يحمل جنسية إحدى الدول مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق الدائري قبل نزلة حي الهرم غرب محافظة الجيزة. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ. وتبين أنه أثناء محاولة شاب يحمل جنسية إحدى الدول عبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. الشروق نيوز

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