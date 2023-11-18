موعد عودة تامر حسني لإحياء الحفلات الغنائية بعد توقفه دعما لأهل غزة

يعد الفنان تامر حسني واحدا من أبرز الفنانين الذين دعموا القضية الفلسطينية، وقرروا تأجيل مشاريعهم الفنية احتراما لمشاعر الفلسطينيين، في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة من انتهاكات وقصف مستمر على يد الجيش الصهيوني.

ويعود تامر حسني من جديد لإحياء الحفلات الغنائية، وذلك بعد تأجيل أكثر من حفل غنائي له بسبب أحداث غزة الصعبة.

وقال “أش أش” مدير إنتاج شركة تامر حسني في تصريح خاص لـ”فيتو” إن نجم الجيل من الممكن أن يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أواخر ديسمبر المقبل مع مطلع العام الجديد، وذلك بعد توقفه عن إحياء الحفلات الفترة الماضية بسبب أحداث غزة.

ومن ناحية أخرى، كان النجم تامر حسني علق على الأحداث في غزة عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، حيث استنكر ما يحدث لأهالي فلسطين، على يد الكيان الصهيوني.

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلا: “لا حول ولا قوة الا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك”.

بوابة فيتو