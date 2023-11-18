يسرا تغيب عن سباق دراما رمضان 2024

قررت الفنانة يسرا بشكل نهائي عدم تقديم أي عمل درامي في ماراثون دراما رمضان المقبل، حيث فضلت عدم تقديم أي عمل درامي والحصول على راحة هذا العام.

وجاء اعتذار يسرا رغبة منها في الراحة هذا العام بعدما حافظت على تواجدها في دراما رمضان خلال السنوات السابقة، حيث حافظت على تواجدها في رمضان منذ عام 2020.

وقدمت يسرا مسلسلات “خيانة عهد”، “حرب أهلية”، “أحلام سعيدة” و”1000 حمدلله على السلامة”، منذ عام 2020 وحتى عام 2023 على التوالي.

وعلقت الفنانة يسرا على اعتذار المنتج جمال العدل، بعدما قدم اعتذارًا رسميًا لها خلال أحد البرامج التليفزيونية، بعدما غضبت منه يسرا، بسبب تصريحاته عن مسلسلها الأخير 1000 حمد الله على السلامة.

وأعادت يسرا نشر اعتذار المنتج جمال العدل، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: ربنا يديم المحبة بينا.

وكان قد اعتذر المنتج جمال العدل للفنانة يسرا، حيث أكد أن يسرا من أهم النجمات التي قدمت أعمالا لشركة العدل، إذا قال جمال العدل في تصريحات تليفزيونية: لو زعلت حد أحب جدًا أعتذر له، والوحيدة اللي زعلتها بشكل غير مقصود، يسرا، وهات يسرا على جنب، ومصر كلها على جنب، وقلت في حوار إن مسلسلها معجبنيش وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب.

كما أوضح جمال العدل، أنه المسئول عن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، أكثر من يسرا، وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في العمل، مؤكدًا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب، والعلاقة الإنسانية والصداقة بينهما أهم بكثير من العمل، قائلا: كل الناس تزعل إلا يسرا، يسرا أهم نجمة في تاريخ العدل جروب.

بوابة فيتو