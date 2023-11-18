شرطة أسوان تتمركز بمحيط موقع مشاجرة أسفرت عن قتيلين

تمركزت قوة من الشرطة بمحيط قريتي الضما والزمالك التابعة لمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان، بعد نشوب مشاجرة أسفرت عن قتيلين.
ووصل بلاغ إلى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوقوع قتيلين إثر مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين في منطقة الزمالك.
وانتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة، وتبين أن عائلة من الضما تشاجرت مع عائلة من الزمالك بمنطقة زراعية؛ مما أسفر عن وقوع قتيلين من الطرفين بعد تبادل إطلاق النار.
وكشفت التحريات، أن مشاجرة قديمة نشبت أسفرت عن وقوع قتيل من عائلة الضما، وتجددت اليوم بمحاولة أخذ العائلة الثأر من عائلة الزمالك.
الشروق نيوز
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