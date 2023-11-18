شاركت الفنانة منة عرفة فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري. وظهرت منة في الفيديو بإطلالة شتوية متميزة بدون ميكب من داخل سيارتها. ويذكر أنه قد أعلنت الفنانة منة عرفة عن تعرض والدتها إلي وعكة صحية أدت إلي دخولها العناية المركزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري. وكتب منة عرفة:”فضلاً وليس أمراً أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة”. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر داخل السيارة.. شاهد منة عرفة تتألق في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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