الشروع في اعتماد مدينة مروي الطبية كمركز لجراحة القلب للأطفال

بشر المدير العام لمدينة مروي الطبية د. حافظ محمد عبد الحليم عن الشروع في اعتماد مدينة مروي الطبية بالولاية الشمالية كمركز لجراحة القلب أطفال والعيوب الخلقية، حيث سجل بروفيسور صلاح الباشا مدير عام المركز القومي لأمراض وجراحة القلب وعدد من استشاري جراحة القلب وقسطرة القلب زيارة لمدينة مروي الطبية اليوم، تم من خلالها التباحث حول تأسيس مركز مرجعي متخصص قومي بمدينة مروي الطبية لمرضى القسطرة التداخلية لمرضى أجهزة تنظيم نبضات القلب.

وقال د. حافظ محمد عبد الحليم في تصريحات صحفية “(إن الزيارة تجئ في إطار تقييم الوضع الراهن في قسم القسطرة العلاجية واعتماد مدينة مروي الطبية كمركز لجراحة القلب أطفال والعيوب الخلقية بالقلب)، مؤكداً أن المتوفر من البنية التحتية يفي بانجاح المشروع، مشيراً إلى تلقيهم وعد من مدير المركز بتكملة النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الخاصة بجراحة القلب للكبار والصغار وفتح الفرص لاخصائي القسطرة والقلب أطفال على أن تلتزم المدينة الطبية بتهيئة العنايات والعنابر ومتطلبات التشغيل في مطلع العام 2024.

بدوره قال بروفيسور صلاح الباشا مدير عام المركز القومي للأمراض وجراحة القلب “(ن الزيارة تجئ لتأسيس مركز مرجعي متخصص قومي بمدينة مروي الطبية لمرضى القسطرة التداخلية ومرضي أجهزة تنظيم نبضات القلب والتدخل في العيوب الخلقية للقلب من جراحة وقسطرة وجراحة القلب كبار)، وأشار إلى أن البرنامج يهدف لتوطيين العلاج بالولاية الشمالية ونهر النيل.

سونا