مبارك الفاضل: العقوبات الأمريكية ستطال القوني وكل آل دقلو

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأن العقوبات الأمريكية ستطال القوني وكل آل دقلو وهذا التطور جعل حلفائهم وداعميهم يبدأون رحلة التخلي عنهم. الجزيرة – السودان

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