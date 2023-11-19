بيان من مكاتب الحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا – مسار دارفور بامريكا

نرحب بالبيان الذي صدر في مدينة بورتسودان من قادة الكفاح المسلح في يوم الاربعاء الموافق نوفمبر ٢٠٢٣ . ونقدم كل التحايا والتقدير والولاء الى اولئك القادة ،الذين قادوا سفينة الكفاح المسلح في وسط امواج متلاطمة بهذا القدر من التدبير والحكمة والصبر حتى وصلنا الى هذه المحطة .

موقفكم كقادة قبل الحرب وقبل اندلاعها بساعات كانت واضح جدا ، لقد بذلتم اقصى ما يمكن ان يفعله الانسان في حدود امكانياته وطاقته المحدودة لمنع الحرب ،ومن حسن الحظ اليوم كل شىء موثق للتاريخ ،لكن سبق السيف العذل .

من وسط الدمار والقتل حاولتم مع قادتكم العسكريين والجنود ان تصنعوا الامل في نفوس الناس تحت مظلة الحياد ، وكانت قوات القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح تحمي البعثات والمؤسسات والاحياء وتؤمن القوافل التجارية وحركة المدنيين ، وقدمتم في سبيل امن المواطن وراحته عددا من الشهداء الابرار كل هذا النشاط كان يسير في وسط القتل والنهب والدمار .

كلنا شاهدنا والعالم اجمع شاهد كيف خرج الحرب عن مسارها وعن الشعارات التي رفعت من اجلها وانزلقت في اتجاه بدا يهدد حياة المواطنيين ، ووحدة الوطن .

شاهدنا بقلوب مفجعة مشهد مقتل حاكم ولاية غرب دارفور الرفيق خميس ابكر والتمثيل بجثته ، وشاهدنا ايضا عمليات التطهير العرقي خصوصا في حي اردمتا بالجنينة و وصل بهم الحال الى دفن البشر وهم احياء في سابقة المجرم يوثق جريمته بنفسه دون ادنى خجل او حياء.

في مثل هذه الاوضاع كان قرار التخلي عن الحياد لا بد منه ، وهو قرار شجاع و جاء في الوقت المناسب ،واليوم الشعب معنا . نعلم بان لقرار عدم الحياد ثمن تدفع، واليوم كلنا نتحمل ثمن الكلفة ومهما كانت كلفته مرتفعا فانه بالتاكيد اقل من ان نورث اجيالنا الانكسار وتقسيم وحدة البلد .

اول صمام امان لقرار تخلي عن الحياد وهي وحدة صفنا الداخلي وتاتي وحدة القيادة السياسية والعسكرية في المقام الاول وفي المقام الثاني وحدة مجتمعاتنا المحلية و وحدة الشعب السوداني ، علينا ان نواجه هذه المرحلة ونحن موحدين على قلب رجل واحد. جاء الوقت الحقيقي لنطوي صفحة كل خلافاتنا السابقة وان نفتح صفحة جديدة بقلوب متسامحة وصافية .

التجربة الطويلة من النضال علمتنا اشياء كثيرة من بينها ؛ الوحدة هي العمود الفقري ، والمجتمع المتماسك والجندي المقاتل هما اللذان يحددان نتيجة المعركة وليس الاليات والسلاح، وفي اوقات الشدة تظهر معدن الرجال ، وعلمتنا التجربة بان الانسان المتعجرف المغرور لن يتوقف عن القتل والنهب والاغتصاب ما لم يكن هنالك قوة رادعة تقف امامه ،نحن اليوم بحمدالله نملك القوة ونملك الارادة واهم من ذلك الشعب معنا . علمتنا التجربة الطويلة بان المليشي المتعجرف يتميز بالغدر والمباغتة فلذلك علينا ان نتحلى باقصى درجات الاستعداد واليقظة لمواجهة العدوان.

في طيلة الفترة الماضية اثبتنا للشعب السوداني و للعالم باننا لسنا دعاة حرب، نحن دعاة السلام ، ودعاة التعايش السلمي فلذلك منذ بداية الحرب رفضنا كل العروض و المغريات المقدمة من الداخل والخارج ،التي تسال لها لعاب البعض واعلنا الحياد ، لكن الان لم يترك لنا المليشيات خيارا اخرا غير اننا نختار ان نخوض معركة الشرف دفاعا عن انفسنا ، عن اليتامي والارامل والمستضعفين ، ونخوض هذه المعركة دفاعا عن وحدة بلادنا ، عن تاريخنا وتراث اجدادنا . وما النصر الا من عند الله وما النصر الا صبر ساعة

مكتب حركة تحرير قيادة مناوي

مكتب تجمع قوى التحرير

مكتب حركة العدل والمساواة السودانية.

امريكا

تاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣