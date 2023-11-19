فيلا علي بابا.. قرار عاجل ضد عاطلين في مدينة نصر

قررت جهات تحقيق مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا. ونجحت قوات الأمن في ضبط عاطلين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات “مختلفة”) من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم ، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش – طلقتان لذات العيار – دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” المستخدمة فى إرتكاب الواقعة” – المسروقات المستولى عليها). وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “التسلق وكسر الكالون” ، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى. صدى البلد

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