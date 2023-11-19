سبّ وقذف عمرو أديب ومحمود الخطيب.. «جنح العجوزة» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى ضد مرتضى منصور

قضت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، يوم السبت، بعدم الاختصاص في الدعويين المقامتين من الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسبّهما وقذفهما عبر قناة النادي وحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأقام «أديب»، دعوى سبّ وقذف ضد مرتضى منصور، وقال إنه استغل قناة نادي الزمالك في التشهير به وعبر حسابه بموقع «فيسبوك» نال منه بالشتم.

إلى جانب ذلك، تقدم محامي الكابتن محمود الخطيب، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك السابق، متهمًا إياه بسب موكله ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

المصري اليوم