مدير شرطة ولاية سنار يتفقد ادارتى السجل المدني والجوازات

أكد اللواء شرطة د/طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار اهتمامهم باستمرارية الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بالولاية ٠ جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لادارتى السجل المدنى والجوازات بمحلية سنار بهدف الوقوف على سير العمل والمعوقات التى تعترض سير الاداء ، ووضع الحلول الناجعة لتزليلها.

وأشار سيادته إلى الخطط التى وضعتها شرطة الولاية لضمان انسياب الخدمات للمواطنين،فضلا عن وضع المعالجات الفورية عند حدوث اى طارئ من جانبه أوضح مدير الجوازات والسجل المدنى بمحلية سنار استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع آلية للمعالجات الفورية الخاصة بإعادة الترتيب لاستمرارية الإمداد الكهربائي بشكل مستمر الأمر الذى يسهم فى ضمان انسياب الخدمة للمواطنين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان