قطر تتفاوض للاستحواذ على 51 % من الخطوط الباكستانية

نشر موقع «ch-aviation» تقريرا كشف فيه عن اهتمام قطر بالاستحواذ على حصة معتبرة في الخطوط الجوية الباكستانية خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا وجود مفاوضات متقدمة جدا بين ممثلي الحكومة في كل من الدوحة وإسلام أباد، مقدرا النسبة المراد تملكها من طرف قطر بـ 51 % من إجمالي أسهم الخطوط الجوية الباكستانية، الباحثة عن تحسين مردوديتها والرفع من مستوى جودة خدماتها المقدمة، من خلال الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطيران، والتي تعد القطرية واحدة من أفضلهم خلال المرحلة الحالية، بالنظر إلى العديد من المعطيات البارزة، على رأسها التوافر على أسطول ضخم من الطائرات المجهزة بأحدث التقنيات القادرة على الوصول بتجارب السفر عبر القطرية إلى مستويات من الصعب إيجادها في الشركات المنافسة لها.

وأكد التقرير الدور اللامتناهي الذي ستلعبه قطر في حال ما تمت الصفقة في تطوير قطاع النقل الجوي في إسلام أباد، والسير به إلى الأمام وتحويلها إلى محور نقل رئيسي في قارة آسيا، عن طريق تجديد وتحديث الطائرات التابعة للخطوط الجوية الباكستانية، وتهيئة البيئة المناسبة لها من أجل زيادة تنافسيتها، عن طريق تجهيز المطارات المحلية بما يلزم من آليات، خاصة وأن قطر تعتبر من بين المرشحين الرئيسيين لإدارة ثلاثة مطارات رئيسية متواجدة في كل من العاصمة إسلام أباد، بالإضافة إلى مدينتي كراتشي ولاهور، أو على الأقل مطارين، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها كون الدوحة صاحبة السبق في الإعلان عن نيتها في تولي هذه المهام بداية من عام 2022 الذي كان شاهدا على مجموعة من الزيارات الرسمية بين المسؤولين في البلدين، نتج عنها تعزيز العمل الثنائي في قطاع الطاقة، عبر الدخول في شراكات تخص محطات جديدة لتوليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية وحتى تدوير الرياح، بالإضافة إلى إعلان قطر عن عزمها استثمار 3 مليارات دولار أمريكي داخل باكستان ضمن مجالات عدة من بينها السياحة والأمن الغذائي.

الشرق القطرية