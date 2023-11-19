تميم يحتفل بزفافه على “خلود” بحضور حماقي – شاهد الصور

من فتاة تدعى خلود من خارج الوسط الفني، بحضور العديد من الفنانين والعديد من الصناع، يحتفل الموزع الموسيقي تميم بزفافه حاليًا في منطقة نيو جيزة،

وحرص على حضور حفل الزفاف كل من الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والملحن محمد مدين والملحن محمد رحيم والإعلامي ممدوح موسى، والمقرر أن يحيي الفنان رامي صبري ومحمد حماقي حفل الزفاف الليلة.

ويعكف الموزع تميم في الفترة الحالية على تحضير أغاني جديدة يتعاون خلالها مع الفنانة اللبنانية إليسا، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وذلك لم يكن التعاون الأول بين تميم وإليسا.

جدير بالذكر أن الموزع تميم تعاون مؤخرًا مع الفنان حميد الشاعري في أغنية جديدة لصالح إحدى الشركات، وتعاون مؤخرًا أيضًا مع الفنان محمد حماقي في أغنية دلّعنا كتير، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي، وفي أغنية ده قلبي ده من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد عبد الوهاب، وأغنية مش كفاية فراق من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان تامر علي.

وعمل الموزع تميم مع العديد من كبار النجوم في مشواره الفني، منهم الفنانة أصالة ومحمد حماقي وأصالة وتامر حسني وجنات وهيفاء وهبي ورامي صبري ومحمد الشرنوبي ونيكول سابا، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال الوطنية الليبية مع الفنان صلاح الغالي.

القاهرة 24