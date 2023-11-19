جددت الإدارة العامة للمرور حرصها التام على إنفاذ كافة القوانين والنظم واللوائح المرورية التي تحد من وقوع الحوادث المرورية ويروح ضحيتها أبرياء بسبب إهمال بعض السائقين في عدم التقييد بالضوابط المرورية أثناء القيادة ونتيجة لذلك فإن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق السنوية عالميا بلغ (1.35) مليون وفاة فيما تعد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق سببا رئيسيا لوفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين (5 و29) عاما ويتحمل ذلك راكبو الدراجات الهوائية والنارية خاصة في البلدان النامية.
اللواء شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور أكد (للمكتب الصحفي للشرطة)
أن إنفاذ قانون المرور والتحقيق الشامل بعد وقوع الحادث المروري لمعرفة حقيقة ما جرى ولمنع تكراره إضافة للملاحقة الجنائية ضد المتسبب في الحادث وضمان دفع التعويض المدني تأتي إنفاذا للعدالة وتنفيذ ذلك النظام بجدية ونزاهة وثبات ، فإن هذا النظام يمثل مبتغى ما يريده ضحايا حوادث الطرق بسبب خرق شخص ما القانون أو إهمال، ذلك أن القانون يُعد عاملاً رئيساً في إتاحة سبل الوقاية، وبالتالي التمكين من استخلاص الدروس من المآسي حتى لا تتكرر ، مشيرا إلى سعي إدارته بتقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق باعتبار أن اكثرها يقع بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية ، لذا فإن الإدارة العامة للمرور ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية المرورية بالتنسيق مع الشركاء والجهات ذات الصلة للعمل لمنع وقوع الحوادث المرورية والحد منها بترقية وتطوير كافة أعمال المرور بجانب سن القوانين والتشريعات المرورية لمستخدمي الطريق.
يذكر أن إدارات المرور بالولايات تحتفل اليوم باليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية حيث تنظم خلالها محاضرات وبرامج توعوية وارشادية تستهدف المواطنين تتناول أهمية تنفيذ القوانين المرورية على السائقين حفظا لأرواح وممتلكات المواطنين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة للمرور تحيي ذكرى اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية على الطرق للعام 2023م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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