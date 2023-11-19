برمة: ما حدث بدارفور يحتم التدخل الواسع

قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة إن ما حدث بدارفور يحتم التدخل الواسع لمنع استمرار الإبادة الجماعية حتى يوقف استهداف القبائل والقتل الجماعي والتشريد. الجزيرة – السودان

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