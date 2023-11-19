حقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني توالياً في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عقب تغلبه على مضيفه موزمبيق 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة للتصفيات.
رفع منتخب الجزائر رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على ضيفه الصومالي 3-1، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند ثلاث نقاط حققها من الفوز خارج أرضه على بوتسوانا 3-2 في الجولة الأولى.
وافتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 69 عن طريق فارس شايبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة 80.
ويسعى المنتخب الجزائري للوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تأهله لنهائيات 1982 و1986 و2014.
رياضة 24
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تهزم موزمبيق بثنائية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.