الجزائر تهزم موزمبيق بثنائية نظيفة

حقق المنتخب الجزائري فوزه الثاني توالياً في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عقب تغلبه على مضيفه موزمبيق 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة للتصفيات.

رفع منتخب الجزائر رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على ضيفه الصومالي 3-1، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند ثلاث نقاط حققها من الفوز خارج أرضه على بوتسوانا 3-2 في الجولة الأولى.

وافتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 69 عن طريق فارس شايبي، قبل أن يضيف رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ويسعى المنتخب الجزائري للوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تأهله لنهائيات 1982 و1986 و2014.

رياضة 24