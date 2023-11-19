الدخيري يلتقي السفير التركي بالقاهرة

التقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسر إبراهيم الدخيري والوفد المصاحب لمعالية اليوم بسعادة السفير التركي بالقاهرة السفير صالح موتلو شين بمقر سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة.

تناول اللقاء تنشيط التعاون العربي التركي في الأمن الغذائي وسبل تطوير الأعمال المشتركة. كما تناول اللقاء سبل التعاون في إطار العمل المشترك لمنظمة الأمن الغذائي واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول اللقاء أوجه التعاضد للتعافي للقطاع الأمن الغذائي في ظل الكوارث من حروب وزلازل وفيضانات. سونا

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