مكافحة التهريب بنهر النيل تضبط 7 مركبات محملة بمواد مهربة

تمكن أحد أطواف مكافحة التهريب بولاية نهر النيل من ضبط 7 مركبات محملة بالوقود إلى جانب كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية بدون مستندات جمركية.

ووقف اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل على تفاصيل الإنجاز الأمني بمباني مكافحة التهريب بعطبرة وخاطب سيادته القوة مشيدا بالأداء وواعدا بمواصلة دعمه وإسناده لعملها، مشيراً إلى أن منسوبي مكافحة التهريب بالولاية ظلوا يتصدون لحرب إقتصادية شعواء تستهدف مقدرات البلاد بغرض إفقارها .

وأعلن خلال كلمته عن الشروع في تأسيس درع أمني يحيط بالولاية للقضاء على عمليات التهريب وكافة الأنشطة المخالفة للقانون.

من جانبه ثمن العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير مكافحة التهريب بالولاية الدعم الكبير الذي ظل يقدمه مدير شرطة الولاية لعمل إدارته ووقوفه على تذليل كافة العقبات وحلحلة الإشكالات التي قد تعترض سير العمل مؤكدا جهوزية قواته لأداء واجباتها بكل فدائية، وإيمان بقداسة مهمتها في حماية المواطن وأمنه ومعيشته.

سونا