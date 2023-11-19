والي النيل الأبيض يقف على الأوضاع الأمنية والصحية بمحلية الدويم

وقف الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض يرافقه أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية على الأوضاع الأمنية والصحية بمحلية الدويم بعد ظهور حالات اشتباه باسهالات مائية.

حيث عقدت اللجنة الأمنية برئاسة الوالي اجتماعا بمكتب المدير التنفيذي لمحلية الدويم بحضور لجنة أمن محلية الدويم برئاسة الاستاذ عبد الغفار علي فرج المدير التنفيذي لمحلية الدويم والدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية ممثل وزير الصحة والمدير العام لمستشفى الدويم ومدير الخدمات الصحية بالمحلية.

وقال والي النيل الأبيض في تصريح (لسونا) أن الزيارة لمحلية الدويم تهدف للوقوف على الوضع الصحي بصورة عامة ومدى الاستعدادات في حال ظهور أية أوبئة او أمراض سريعة الانتشار وكيفية عمل التحوطات اللازمة لمجابهتها ووأدها في مهدها.

واضاف الى انه بعد الاجتماع أطمأن على الموقف الراهن وأنه بفضل التدخلات والجهود التي قامت بها السلطات الصحية بالمحلية والولاية والأجهزة الأمنية واصبح الموقف مؤمنا جداً.

وأكد أن الولاية وفرت كل أدوية الطواريء سواء للاسهالات او غيرها من امراض الخريف، والأوضاع الصحية بمحلية الدويم جيدا، خاصة وأن الولاية أصبحت تستقبل اعداد من المصابين من مناطق العمليات بالخرطوم، ومن شمال كردفان وبعض المواطنين من ولاية الجزيرة .

وأبان الوالي أن حكومة تولي اهتماما كبيراً بصحة الانسان ومكافحة الاوبئة وتعزيز النظام الصحي، ودعا المواطنين لاتباع الإرشاد والموجهات الصحية لضمان سلامتهم.

من جهته أوضح عبد الغفار علي فرج الله المدير التنفيذى لمحلية الدويم قامت بوضع كل التحوطات اللازمة لاحتواء المرض، وأكد أن الأمن والصحة من أولويات المحلية، وأضاف كافة امكانيات المحلية مسخرة من أجل صحة الانسان، واشاد بجهود حكومة الولاية وتضافر كل الجهود والجهات ذات الصلة في دعم القطاع الصحي.

وفي ذات السياق أبان الدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية ممثل وزير الصحة أن الوزارة بدأت في تدريب الكوادر في مجال سلامة وجودة المياة والتغذية الصحية بالإضافة لتقوية برامج تعزيز الصحة.

وأشار إلى ان الوزارة وفرت كميات كبيرة من أدوية الطواريء بالتنسيق مع المنظمات وشركاء الصحة.